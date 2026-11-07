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CANLI | Göztepe - İstanbul Başakşehir maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Kasım 2026
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CANLI | Göztepe - İstanbul Başakşehir maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Kasım 2026

Göztepe, 7 Kasım 2026'da İstanbul Başakşehir'i ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ağırlayarak kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maçın hakemi Çağdaş Altay, heyecan dolu anlara imza atacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakem Çağdaş Altay
Göztepe Göztepe
-
-
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe İstanbul Başakşehir
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