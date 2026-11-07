CANLI | Göztepe - İstanbul Başakşehir maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Kasım 2026
Göztepe, 7 Kasım 2026'da İstanbul Başakşehir'i ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ağırlayarak kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maçın hakemi Çağdaş Altay, heyecan dolu anlara imza atacak.
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