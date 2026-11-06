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Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı: 5 şüpheli hakkında...

Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre hazırlanan yeni iddianamede 5 şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı: 5 şüpheli hakkında...
Recep Demircan

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni iddianame hazırlandı. 5 şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı: 5 şüpheli hakkında... 1

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede şüphelilerin bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirildi.

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı: 5 şüpheli hakkında... 2

5 şüpheli hakkında 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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