Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı: 5 şüpheli hakkında...

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni iddianame hazırlandı. 5 şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.
İddianamede şüphelilerin bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirildi.
5 şüpheli hakkında 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.
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