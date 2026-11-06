Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı: 5 şüpheli hakkında...

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni iddianame hazırlandı. 5 şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede şüphelilerin bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirildi.

5 şüpheli hakkında 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs cezası talep edildi.