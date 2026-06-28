CANLI | Güney Afrika - Kanada Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
10. Dakika
Kanada takımı korner kullanacak.
7. Dakika
Stephen Eustaquio, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
6. Dakika
Teboho Mokoena tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Maç önü
Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa
Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Millor, Saliba, Buchanan, Oluwaseyi, David
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