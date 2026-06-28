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CANLI | Güney Afrika - Kanada Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | Güney Afrika - Kanada Canlı Maç Anlatımı

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Güney Afrika ile B Grubu ikincisi Kanada kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final yolunda hata yapmak istemeyen iki ekip, tur biletini almak için sahaya çıkıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum SoFi Stadium
Hakem Joao Pinheiro
Güney Afrika Güney Afrika
0
11'
0
Kanada Kanada
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10. Dakika

KORNER | KANADA

Kanada takımı korner kullanacak.

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7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KANADA

Stephen Eustaquio, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÜNEY AFRİKA

Teboho Mokoena tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Maç önü

KADROLAR AÇIKLANDI !

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa

Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Millor, Saliba, Buchanan, Oluwaseyi, David

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Anahtar Kelimeler:
Kanada güney afrika
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