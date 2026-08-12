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Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Kvaratskhelia ve Doué'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Fransız devi, Avrupa sezonunun ilk büyük kupasını müzesine götürdü.

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti
Burak Kavuncu

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Kvaratskhelia ve Désiré Doué'nin golleri PSG'ye zaferi getirirken, Aston Villa'nın Madjo ile bulduğu gol sonucu değiştirmeye yetmedi.

PSG FİNALDE ÖNE GEÇTİ

Süper Kupa nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa yı geçti 1

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulurken, Fransız temsilcisi soyunma odasına üstünlükle gitme fırsatını değerlendirdi.

Paris Saint-Germain, karşılaşmanın 20. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

ASTON VILLA'DAN İLK YARININ SONUNDA CEVAP

Süper Kupa nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa yı geçti 2

Aston Villa, ilk yarının son bölümünde skoru dengelemeyi başardı. 45. dakikada Madjo'nun attığı golle İngiliz ekibi soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

DOUÉ KUPAYI GETİREN GOLÜ ATTI

Süper Kupa nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa yı geçti 3

İkinci yarıda kupayı belirleyen gol Paris Saint-Germain'den geldi. 61. dakikada Désiré Doué sahneye çıkarak PSG'yi yeniden öne geçirdi.

Kalan bölümde Aston Villa beraberlik için fırsatlar arasa da Fransız temsilcisi üstünlüğünü korudu.

SÜPER KUPA PARİS'İN!

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Paris Saint-Germain, UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. PSG böylece Avrupa'nın zirvesindeki sezonuna bir kupa daha eklerken, Aston Villa finalden mağlubiyetle ayrıldı.

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