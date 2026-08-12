Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Kvaratskhelia ve Désiré Doué'nin golleri PSG'ye zaferi getirirken, Aston Villa'nın Madjo ile bulduğu gol sonucu değiştirmeye yetmedi.
UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulurken, Fransız temsilcisi soyunma odasına üstünlükle gitme fırsatını değerlendirdi.
Paris Saint-Germain, karşılaşmanın 20. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Aston Villa, ilk yarının son bölümünde skoru dengelemeyi başardı. 45. dakikada Madjo'nun attığı golle İngiliz ekibi soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İkinci yarıda kupayı belirleyen gol Paris Saint-Germain'den geldi. 61. dakikada Désiré Doué sahneye çıkarak PSG'yi yeniden öne geçirdi.
Kalan bölümde Aston Villa beraberlik için fırsatlar arasa da Fransız temsilcisi üstünlüğünü korudu.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Paris Saint-Germain, UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü. PSG böylece Avrupa'nın zirvesindeki sezonuna bir kupa daha eklerken, Aston Villa finalden mağlubiyetle ayrıldı.
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