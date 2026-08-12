Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı şık golle Aston Villa karşısında 1-0 öne geçti. Gürcü yıldızın golü büyük beğeni toplarken, karşılaşmada tribünlerde yaşanan ilginç anlar da dikkat çekti.

ÖNCE KVARATSKHELIA ARDINDAN MADJO!

Finalin kritik anlarından birinde topu ağlarla buluşturan Kvaratskhelia, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcunun golü karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında Madjo’dan gelişine harika bir gol vuruşu geldi ve Aston Villa beraberliği yakaladı.

ARTAN TARİH YAZDI

Mücadelenin hakemliğini Somalili Omar Artan üstlendi. Dünya Kupası'nda ABD tarafından vize verilmeyen Artan, Avrupa dışından UEFA Süper Kupa finali yöneten ilk hakem olarak tarihe geçti.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Aston Villa'nın gol bulmasının ardından tribünlerde yaşanan bir taraftar görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Bir Aston Villa taraftarının gol sevincini abartılı bir hareketle kutlaması kameralara yansıdı ve karşılaşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.