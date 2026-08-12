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Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi

Süper Kupa finalinin ilk yarısı ilginç anlara sahip oldu. Aston Villa'nın golü bulmasının ardından tribünlerde tuhaf bir an yaşandı. Bir taraftar, takımının gol sevincini sıra dışı bir şekilde kutlarken kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi
Burak Kavuncu

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı şık golle Aston Villa karşısında 1-0 öne geçti. Gürcü yıldızın golü büyük beğeni toplarken, karşılaşmada tribünlerde yaşanan ilginç anlar da dikkat çekti.

ÖNCE KVARATSKHELIA ARDINDAN MADJO!

Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi 1

Finalin kritik anlarından birinde topu ağlarla buluşturan Kvaratskhelia, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcunun golü karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi 2

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında Madjo’dan gelişine harika bir gol vuruşu geldi ve Aston Villa beraberliği yakaladı.

ARTAN TARİH YAZDI

Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi 3

Mücadelenin hakemliğini Somalili Omar Artan üstlendi. Dünya Kupası'nda ABD tarafından vize verilmeyen Artan, Avrupa dışından UEFA Süper Kupa finali yöneten ilk hakem olarak tarihe geçti.

GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o gol sevincini izledi 4

Aston Villa'nın gol bulmasının ardından tribünlerde yaşanan bir taraftar görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Bir Aston Villa taraftarının gol sevincini abartılı bir hareketle kutlaması kameralara yansıdı ve karşılaşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

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Aston Villa paris saint germain süper kupa
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