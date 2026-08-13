CANLI | Hajduk Split - Zalgiris Vilnius maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
Hajduk Split evinde Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. 13 Ağustos 2026’daki bu mücadele Stadion Poljud’da gerçekleşecek. Hakem Matthias Jöllenbeck yönetiminde oynanacak maç, her iki takım için büyük önem taşıyor.
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