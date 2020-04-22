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“Canlı Hayvan Pazarı” inşaatı virüse rağmen devam ediyor

SİVAS HABERLERİ  | 22.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sivas’ta tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlaması beklenilen Canlı Hayvan Borsası’nın inşaatı korona virüse rağmen aralıksız olarak sürüyor.Kovalı Mevkii Demirçelik kavşağında yer alan “Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası” inşaatı, korona virüse rağmen durmaksızın devam ederken, çalışanlar hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor.İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, hayvan pazarının bir kısmının Kurban Bayramında teslim edileceğini söyleyerek; “Firma ile yaptığımız görüşmelerde inşallah Kurban Bayramında geçici olarak hayvan pazarı kısmının teslim edileceğinin sözünü verdiler.

Sivas’ta tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlaması beklenilen Canlı Hayvan Borsası’nın inşaatı korona virüse rağmen aralıksız olarak sürüyor.
Kovalı Mevkii Demirçelik kavşağında yer alan “Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası” inşaatı, korona virüse rağmen durmaksızın devam ederken, çalışanlar hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor.
İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, hayvan pazarının bir kısmının Kurban Bayramında teslim edileceğini söyleyerek; “Firma ile yaptığımız görüşmelerde inşallah Kurban Bayramında geçici olarak hayvan pazarı kısmının teslim edileceğinin sözünü verdiler. Daha sonra 1 veya 2 ay gecikme olsa da önemli değil. İnşaatımızda hastalık olmasına rağmen kardeşlerimiz sağ olsunlar çalışıyorlar. İnşaatta bayağı ilerlemiş. Önemli olanda alt yapının olmasıydı. Çelik konsorsiyum daha kolay. İnşallah bu iş kısa zamanda bitecek ve Sivas’ımıza güzel bir hizmet olacak” dedi.
İnşaatın saha şefi Alparslan Akbulut ise, korona virüse rağmen çalışmaların değişmeli olarak devam ettiğini ifade ederek; “Şuanda büyükbaş ve küçükbaş padokların temellerini tamamladık. Çelik imalat devam edecek o yüzden dolgusu yapılıyor. Yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde büyükbaş ve küçükbaşın çelik imalatını bitirmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda istinat duvarlarına başlanacak. Şuanda korona virüs dolayısıyla biraz yavaşlama var. İdarede aynı anda birkaç ekibi çalıştırmamamızı istiyor” diye konuştu.

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