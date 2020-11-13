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Canlı hayvan tuzağıyla şahin yakalayan 9 kişiye 41 bin 780 lira ceza verildi

KONYA HABERLERİ  | 13.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Canlı hayvan tuzağıyla şahin yakalayan 9 kişiye 41 bin 780 lira ceza verildi

Konya'da canlı hayvanlarla tuzak kurarak şahin yakalayan 9 kişiye 41 bin 780 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Ereğli Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, canlı kuş türleriyle şahin avlayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Canlı olarak ele geçirilen bir şahin ile yakalanmasında kullanılan iki atmaca, 15 yabani güvercin, 2 serçe ve 3 bıldırcın doğaya salınırken 9 kişiye toplam 41 bin 780 lira idari para cezası uygulandı.

Avda kullanıldığı tespit edilen 3 araç ile motosiklete de el konuldu.

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