YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

17.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı, kazada 2 gurbetçi vatandaş yaralandı.

Canlı hayvan yüklü kamyonetle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Olayda şans eseri küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.
Kaza Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Ekinhisar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezai S. (55) idaresindeki Avusturya plakalı hafif ticari araç Ekinhisar köyü kavşağında Kadir İ., idaresindeki 03 SH 002 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan gurbetçi şoför Sezai S. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Kıymet S. (53) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyon içerisinde bulunan küçükbaş hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyondan indirilerek başka bir kamyona yüklendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisin gerçekleştirdiği dev makaron operasyonu kameradaPolisin gerçekleştirdiği dev makaron operasyonu kamerada
Erzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyorErzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyor
Kars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptıKars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptı
Anahtar Kelimeler:
kaza

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Kasım Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
12:48
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:10
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.