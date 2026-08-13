CANLI | Hearts - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
Hearts, 13 Ağustos 2026'da kendi sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Maç, Edinburgh'daki Tynecastle Stadyumu'nda oynanacak. Sander Van Der Eijk'in yönetiminde gerçekleşecek bu mücadele, futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak.
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