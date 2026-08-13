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CANLI | Hearts - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
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CANLI | Hearts - Benfica maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026

Hearts, 13 Ağustos 2026'da kendi sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Maç, Edinburgh'daki Tynecastle Stadyumu'nda oynanacak. Sander Van Der Eijk'in yönetiminde gerçekleşecek bu mücadele, futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

StadyumTynecastle
HakemSander Van Der Eijk
Hearts Hearts
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Benfica Benfica

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Anahtar Kelimeler:
benfica
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