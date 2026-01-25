SPOR

Kapat
CANLI | Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ocak 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ocak 2026

25 Ocak 2026'da Corendon Airlines Park'ta, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Reşat Coşkunses yönetiminde, futbolseverler heyecan dolu anlar yaşayacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports 2
StadyumCorendon Airlines Park
HakemReşat Coşkunses
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
-
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 Dünya Kupası'na Trump gölgesi! Almanya'dan boykot sinyali2026 Dünya Kupası'na Trump gölgesi! Almanya'dan boykot sinyali
Beşiktaş'tan orta sahaya İsviçre çıkarması: Djibril Sow gündemde!Beşiktaş'tan orta sahaya İsviçre çıkarması: Djibril Sow gündemde!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.