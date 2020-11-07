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Canlı heykeller korona virüse karşı uyardı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.11.2020 18:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, korona virüse (Covid-19) karşı alınacak önlemelere dikkat çekmek amacıyla canlı heykel performansı sergiledi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten Şehir Tiyatroları sanatçıları, canlı heykel performansıyla korona virüs’e karşı alınacak önlemlere dikkat çekti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, korona virüse (Covid-19) karşı alınacak önlemelere dikkat çekmek amacıyla canlı heykel performansı sergiledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten Şehir Tiyatroları sanatçıları, canlı heykel performansıyla korona virüs’e karşı alınacak önlemlere dikkat çekti. Forum AVM’de düzenlenen etkinlikte sanatçılar korona virüs salgınında görev yapan sağlık çalışanları, temizlik görevlileri ve günlük hayattaki vatandaşları temsil eden figürleri sergiledi, gerek kalmadıkça dışarıya çıkılmaması ve uyarıların dikkate alınması betimlendi.

Maske, mesafe ve hijyene vurgu yapıldı
Korona virüs salgınından korunmak için önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çeken sanatçılar, izleyenlerin beğenisini kazandı. Vatandaşlar performans sergilenirken sanatçılarla hatıra fotoğrafı çekti. Canlı heykel performansı, korona virüse dikkat çekmek için 8 Kasım Pazar günü Ninova AVM’de, 14 Kasım Cumartesi günü ise Ceylan Karavil AVM’de 15:00 ile 16:00 saatleri arasında sergilenecek.

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