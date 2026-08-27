CANLI | Hibernian - KAA Gent maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
Hibernian, 27 Ağustos 2026 tarihinde kendi sahasında KAA Gent ile karşılaşacak. Maç, Edinburgh'daki Easter Road Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Hakem Juan Munuera'nın düdük çalacağı bu mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor.
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