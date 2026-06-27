CANLI | Hırvatistan - Gana maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026

Maç önü

(ÖZET) PANAMA İÇİN DRAMATİK SON! GANA 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI



2026 Dünya Kupası L Grubu maçında Gana, Panama'yı 90+5. dakikada Yirenkyi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç boyunca Gana karşısında dirençli bir performans gösteren Panama, son dakikalarda yediği gol ile adeta yıkıldı. Gana ise Hırvatistan'ın İngiltere'ye kaybettiği gece aldığı 3 puanla önemli bir avantaj elde etti.