CANLI | Hırvatistan - Gana maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026

22:59
Hırvatistan - Gana maçının kadroları açıklandı.
Maç önü
Hırvatistan: Livaković; Stanišić, Pongračić, Šutalo; Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, Sučić; Budimir, Perišić.
Gana: Asare; Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya; Partey, Sibo, Semenyo, Owusu; Ayew, Sulemana.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda Hırvatistan ile Gana, son 32 turuna yükselmek için bu gece TSİ 00.00’da karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele gruptaki kaderi belirleyecek. Maç TRT Spor'dan canlı ekranlara getirilecek.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şimdiden üç takım Son 32 Turu'na yükselmeyi garantilerken, Gana dahil birçok ülke de son maçlar öncesinde üst tur umutlarını koruyor.
Maç önü
2026 Dünya Kupası L Grubu maçında Gana, Panama'yı 90+5. dakikada Yirenkyi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç boyunca Gana karşısında dirençli bir performans gösteren Panama, son dakikalarda yediği gol ile adeta yıkıldı. Gana ise Hırvatistan'ın İngiltere'ye kaybettiği gece aldığı 3 puanla önemli bir avantaj elde etti.
Maç önü
İngiltere ile Gana arasında oynanacak Dünya Kupası mücadelesi öncesinde Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın açıklamaları gündem yarattı. Daha önce Cristiano Ronaldo hakkında ortaya attığı iddialarla adından söz ettiren Bonsam, bu kez Harry Kane'i durdurmak için ritüeller gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Karşılıklı ataklara sahne olan mücadelede iki takım da aradığı golü bulamazken, sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından gruptaki dengeler değişmezken, üst tur hesapları son hafta maçlarına taşındı.
Maç önü
İngiltere ile Gana arasında golsüz sona eren karşılaşmanın ardından gözler Harry Kane'e çevrildi. Maç öncesinde Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın yıldız golcü hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelirken, Kane'in kaçırdığı net fırsatlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda gol düellosuna sahne olan mücadelede İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane'in 12 ve 42. dakikalarda attığı gollerle öne geçen İngiltere, Hırvatistan'ın Martin Baturina (36') ve Petar Musa'nın (45+5') gollerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. İkinci yarının hemen başında Jude Bellingham (47') farkı yeniden açarken, son sözü Marcus Rashford (85') söyledi ve İngilizler Dünya Kupası'na 4-2'lik zaferle başladı.
Maç önü
Panama ve Hırvatistan takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta, Hırvatistan 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı.
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