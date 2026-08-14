Çorum FK'nın golleri sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! “Yönetim istifa”

Galatasaray'ın Çorum FK karşısında iki dakikada yediği gollerle 2-1 geriye düşmesi RAMS Park tribünlerini ayağa kaldırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşananların ardından yönetimi istifaya davet etti.

OSİMHEN SEZONUN İLK GOLÜNÜ ATTI

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golü Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, Çorum FK karşısında 53. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

ÇORUM FK İKİ DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Galatasaray'ın üstünlüğü uzun sürmedi. Çorum FK, 60. dakikada Kyziridis'in golüyle beraberliği yakalarken, yalnızca bir dakika sonra Jesus Ramirez sahneye çıktı.

Venezuelalı futbolcu, 61. dakikada attığı golle Çorum FK'yı 2-1 öne geçirdi. Böylece konuk ekip, Galatasaray karşısında iki dakika içerisinde geriden gelerek üstünlüğü ele geçirdi.

TRİBÜNLERDEN 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATI

Çorum FK'nın kısa süre içerisinde bulduğu iki golün ardından RAMS Park'ta tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, skora ve takımın sahadaki görüntüsüne tepki göstererek “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundu.

Galatasaray tribünlerinin tepkisi, sezonun ilk maçında yönetim üzerindeki baskının da erken başlamasına neden oldu.

RAMIREZ TARİHE GEÇTİ

Çorum FK forması giyen Jesus Ramirez ise attığı golle Süper Lig tarihine geçti. Venezuelalı futbolcu, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a gol atan ilk Venezuelalı oyuncu oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Victor Osimhen kaydederken, Çorum FK'nın golleri Kyziridis ve Ramirez'den geldi.