Osimhen'den beklenmedik hareket! Maç sonu tribünlere koştu

Galatasaray'ın Çorum FK karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Victor Osimhen, taraftarlarla bir araya gelerek özür diledi. Nijeryalı yıldız, karşılaşmanın takım için önemli bir “uyandırma” olduğunu söyledi.

OSIMHEN TARAFTARLARLA KONUŞTU

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK karşısında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından Victor Osimhen'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü, maçın ardından tribünlerdeki taraftarlarla bir araya gelerek yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle özür diledi.

“HAYAL KIRIKLIĞI! ASLINDA GELİYORUM DEDİ”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, takım olarak beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirtti.

“Hayal kırıklığı! Aslında geliyorum dedi. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz.”

Nijeryalı futbolcu, özellikle bu tarz rakiplere karşı maçların kolay olmadığını vurgulayarak takımın daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

“BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM”

Osimhen, yeni sezonun zorlu geçeceğinin farkında olduklarını belirtirken Galatasaray için mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Yıldız golcü, “Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Galatasaray'ın önünde Avrupa'da da önemli bir süreç bulunduğuna dikkat çeken Osimhen, Şampiyonlar Ligi öncesinde yeniden momentum yakalamaları gerektiğini belirtti.

Taraftarın kendilerine büyük enerji verdiğini söyleyen deneyimli forvet, bunun karşılığını sahada vermeleri gerektiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor” mesajını verdi.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNE YANIT

Osimhen, geleceğiyle ilgili transfer iddiaları hakkında da konuştu. Sezon boyunca bu tür söylentilerin gündeme gelebileceğini belirten Nijeryalı oyuncu, şu aşamada tamamen futboluna odaklandığını ifade etti.