CANLI | Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
27 Ağustos 2026 tarihinde Mikheil Meskhi Stadyumu'nda, Iberia 1999 ile Jagiellonia Bialystok karşı karşıya geliyor. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı bu maç, her iki takım için büyük bir öneme sahip.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum