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CANLI | Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
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CANLI | Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026

27 Ağustos 2026 tarihinde Mikheil Meskhi Stadyumu'nda, Iberia 1999 ile Jagiellonia Bialystok karşı karşıya geliyor. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı bu maç, her iki takım için büyük bir öneme sahip.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

StadyumMikheil Meskhi
HakemSimone Sozza
Iberia 1999 Iberia 1999
-
-
Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok

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