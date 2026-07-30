CANLI | Ilves - Stjarnan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
30 Temmuz 2026'da Tammelan Stadion'da gerçekleşecek Ilves-Stjarnan maçı sporseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. Hakem Mervan Bejtullah yönetiminde oynanacak bu karşılaşma, her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bir maç olacak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum