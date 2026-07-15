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İngiltere-Arjantin maçı tarihe geçti! 1966'dan beri böylesi görülmedi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere-Arjantin karşılaşması, Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu detaylı verilerde bir ilke sahne oldu.

İngiltere-Arjantin maçı tarihe geçti! 1966'dan beri böylesi görülmedi
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynanan İngiltere-Arjantin karşılaşması, yüksek tansiyonuna rağmen hücum açısından tarihe geçti. Dev mücadelede ilk yarım saatte iki takımın da kaleyi yoklayamaması, Opta verilerine göre Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir istatistiği ortaya çıkardı.

1966'DAN BU YANA İLK KEZ

İngiltere-Arjantin maçı tarihe geçti! 1966 dan beri böylesi görülmedi 1

Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu detaylı Dünya Kupası verilerine göre İngiltere-Arjantin karşılaşması, ilk 30 dakikasında hiç şut çekilmeyen ilk maç olarak kayıtlara geçti.

MÜCADELE SONUNA KADAR VAR, POZİSYON YOK

İngiltere-Arjantin maçı tarihe geçti! 1966 dan beri böylesi görülmedi 2

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında skor tabelası değişmezken, iki ekip de gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Şutun dahi çıkmadığı bölümde sert ikili mücadeleler, fauller ve yüksek tempo dikkat çekti. İlk 21 dakikada hakem tam 8 faul düdüğü çalarken, sahadaki gerilim futbolseverlere tam anlamıyla bir taktik savaşını izlettirdi. Geceye damga vuran ise mücadele gücü oldu; gol fırsatları ise adeta rafa kalktı.

ARJANTİN TRİBÜNLERİ ALEV GİBİ

İngiltere-Arjantin maçı tarihe geçti! 1966 dan beri böylesi görülmedi 3

Arjantinli taraftarlar, yarı final mücadelesinde tribünleri adeta futbol şölenine çevirdi. Maçın ilk düdüğünden itibaren bir an olsun susmayan Güney Amerika ekibinin taraftarları, söyledikleri marşlar ve oluşturdukları görsel atmosferle statta unutulmaz görüntüler oluşturdu. Mavi-beyaz renklere bürünen tribünlerde açılan dev bayraklar ve bitmek bilmeyen tezahüratlar, Arjantinli futbolculara büyük moral verirken, karşılaşmaya da final havası kattı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Arjantin 2026 Dünya Kupası
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