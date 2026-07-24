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CANLI | Inter Turku - Başakşehir maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, turuncu-lacivertliler deplasmanda kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtı...

Burak Kavuncu

Maç önü

"ZEVKLİ BİR MAÇ OLDU"

Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara: İyi bir sonuç almak için geldik. Sıkı bir maç oldu. İkinci golü atabileceğimizi düşündük. Zevkli bir maç oldu. İkinci maç için iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.

CANLI | Inter Turku - Başakşehir maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 1

Maç önü

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 1-1 sonuçlanan Inter Turku müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genç çalıştırıcı, "Üzüntülü bir sonuç oldu. Net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk. İlk 10-15 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık. Dağınık bir görüntü verdik. Kontrolün bize geçtiği anda atak savunmasından birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği nedeniyle çok gereksiz bir gol yedik. Birçok pozisyona girdik. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. İkinci yarıdaki isteğimizle orada turu geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelede 21 gol pozisyonuna girmelerine rağmen fileleri sadece 1 defa havalandırmalarıyla ilgili Şahin, "Pozisyona girmek önemli ama aynı zamanda pozisyon vermemek gerekiyor. Hiç beklemediğim pozisyonlar verdik. Çalışmamız lazım. Goller gelecektir. Endişelenecek bir durum yok. Bazı oyuncular da yüzde 100 hazır değil. Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim" diye konuştu.

CANLI | Inter Turku - Başakşehir maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 2

Maç önü

FC INTER TURKU-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rövanş müsabakası 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da Kupittaa Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin TRT 1'den ekrana gelmesi bekleniyor.

Bu eşleşmede üstünlük sağlayan taraf, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn) - Atlètic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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