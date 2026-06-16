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CANLI | İran - Yeni Zelanda maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026
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CANLI | İran - Yeni Zelanda maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026

16 Haziran 2026'da İran, SoFi Stadium'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. Maçta hakem olarak Cesar Ramos Palazuelos görev yapacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir önem taşıyor.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşTRT 1
StadyumSoFi Stadium
HakemCesar Ramos Palazuelos
İran İran
-
-
Yeni Zelanda Yeni Zelanda

00:00 - 16 Haziran 2026

DÜNYA KUPASI'NDA KAN DONDURAN OLAY! ÇÜRÜMÜŞ İNSAN CESEDİ BULUNDU

CANLI | İran - Yeni Zelanda maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026 1
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Meksika'da sürdüren İran Milli Takımı'nın antrenman yaptığı stadın hemen karşısındaki otoparkta şoke eden bir manzara ile karşılaşıldı. Bir aracın bagajından çürümüş ceset çıktı!

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Anahtar Kelimeler:
İran Yeni Zelanda
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