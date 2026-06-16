CANLI | İran - Yeni Zelanda maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026

00:00 - 16 Haziran 2026

DÜNYA KUPASI'NDA KAN DONDURAN OLAY! ÇÜRÜMÜŞ İNSAN CESEDİ BULUNDU



2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Meksika'da sürdüren İran Milli Takımı'nın antrenman yaptığı stadın hemen karşısındaki otoparkta şoke eden bir manzara ile karşılaşıldı. Bir aracın bagajından çürümüş ceset çıktı!