Dünya Kupası finalinde inanması güç istatistik! Yine aynı son...

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilen Arjantin, kupayı ikinci sırada tamamlarken hücum anlamında dikkat çeken bir istatistikle de gündeme geldi. Lionel Scaloni'nin ekibi, final mücadelesi boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemeyerek Dünya Kupası tarihine geçen olumsuz bir tabloyu yeniden yaşadı.

ŞUT DAHİ ÇEKEMEDİLER

İspanya karşısında gol bulamayan Arjantin, maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut dahi çekemedi. Böylece Dünya Kupası final tarihinde bir takımın isabetli şut üretemediği karşılaşma sayısı üçe yükseldi.

Bu istatistiği daha da dikkat çekici hale getiren detay ise söz konusu üç finalin tamamında sahada Arjantin'in yer alması oldu.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Arjantin, ilk kez 1990 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya karşısında isabetli şut çekemeden sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Güney Amerika temsilcisi, 2014 yılında bu kez Almanya ile oynadığı finalde de aynı istatistiği tekrarladı ve uzatma dakikalarında gelen golle kupayı rakibine kaptırdı.

2026 Dünya Kupası finalinde de benzer senaryo yaşandı. İspanya karşısında hücumda etkisiz kalan Arjantin, kaleyi bulan şut üretemeden mücadeleyi tamamladı ve Dünya Kupası finallerindeki bu olumsuz serisini sürdürdü.

ÜÇ FİNALDE AYNI İSTATİSTİK

Dünya Kupası tarihinde bir takımın isabetli şut çekemeden tamamladığı üç final şu şekilde sıralandı:

1990: Arjantin - Batı Almanya

2014: Arjantin - Almanya

2026: Arjantin - İspanya