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Aylar önce duyurmuşlardı! Dünya Kupası şampiyonunu 5. kez bildiler: 'Bu tesadüf değil'

EA Sports'un turnuva öncesinde EA FC 2026 oyun motoruyla gerçekleştirdiği Dünya Kupası simülasyonu bir kez daha gerçeği yansıttı. Şampiyonluğu İspanya'ya veren tahmin doğru çıktı ve şirket, üst üste beşinci Dünya Kupası kazananını isabetli şekilde öngördü.

Aylar önce duyurmuşlardı! Dünya Kupası şampiyonunu 5. kez bildiler: 'Bu tesadüf değil'
Cevdet Berker İşleyen

EA Sports'un Dünya Kupası tahmin geleneği bir kez daha bozulmadı. Turnuva öncesinde oyun motoru üzerinden gerçekleştirilen EA FC 2026 simülasyonunda kupayı İspanya'nın kaldıracağı öngörülmüştü. Gerçekleşen finalin ardından bu tahmin de doğru çıktı ve şirket üst üste beşinci kez Dünya Kupası şampiyonunu isabetli şekilde tahmin etmiş oldu.

AYLAR ÖNCE DUYURMUŞLARDI

Aylar önce duyurmuşlardı! Dünya Kupası şampiyonunu 5. kez bildiler: Bu tesadüf değil 1

EA FC 2026'nın resmi Dünya Kupası simülasyonunda turnuvanın zirvesine İspanya yerleştirilmişti. Organizasyonun tamamlanmasının ardından İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte oyun serisinin öngörüsü gerçeğe dönüştü.

BEŞ TURNUVADIR YANILMADI

Aylar önce duyurmuşlardı! Dünya Kupası şampiyonunu 5. kez bildiler: Bu tesadüf değil 2

EA Sports, son yıllarda düzenlenen Dünya Kupaları öncesinde yaptığı tahminlerle dikkat çekiyordu. 2010'da İspanya'yı, 2014'te Almanya'yı, 2018'de Fransa'yı ve 2022'de Arjantin'i şampiyon olarak öngören şirket, 2026 turnuvasında da İspanya tahminiyle isabet sağlamış oldu.

Böylece EA Sports, üst üste beş Dünya Kupası'nın kazananını turnuva başlamadan doğru tahmin ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

"BU TESADÜF DEĞİL"

Aylar önce duyurmuşlardı! Dünya Kupası şampiyonunu 5. kez bildiler: Bu tesadüf değil 3

EA Sports'un şampiyonu 5. kez üst üste doğru bilmesinin ardından sosyal medyada 'Bu tesadüf değil' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin İspanya dünya kupası tahmin
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