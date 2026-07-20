Aylar önce duyurmuşlardı! Dünya Kupası şampiyonunu 5. kez bildiler: 'Bu tesadüf değil'

EA Sports'un Dünya Kupası tahmin geleneği bir kez daha bozulmadı. Turnuva öncesinde oyun motoru üzerinden gerçekleştirilen EA FC 2026 simülasyonunda kupayı İspanya'nın kaldıracağı öngörülmüştü. Gerçekleşen finalin ardından bu tahmin de doğru çıktı ve şirket üst üste beşinci kez Dünya Kupası şampiyonunu isabetli şekilde tahmin etmiş oldu.

AYLAR ÖNCE DUYURMUŞLARDI

EA FC 2026'nın resmi Dünya Kupası simülasyonunda turnuvanın zirvesine İspanya yerleştirilmişti. Organizasyonun tamamlanmasının ardından İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte oyun serisinin öngörüsü gerçeğe dönüştü.

BEŞ TURNUVADIR YANILMADI

EA Sports, son yıllarda düzenlenen Dünya Kupaları öncesinde yaptığı tahminlerle dikkat çekiyordu. 2010'da İspanya'yı, 2014'te Almanya'yı, 2018'de Fransa'yı ve 2022'de Arjantin'i şampiyon olarak öngören şirket, 2026 turnuvasında da İspanya tahminiyle isabet sağlamış oldu.

Böylece EA Sports, üst üste beş Dünya Kupası'nın kazananını turnuva başlamadan doğru tahmin ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

"BU TESADÜF DEĞİL"

EA Sports'un şampiyonu 5. kez üst üste doğru bilmesinin ardından sosyal medyada 'Bu tesadüf değil' yorumları yapıldı.