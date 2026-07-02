CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026

Maç önü

(ÖZET) ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI



2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu mücadelesinde Arjantin, Lionel Messi'nin 38 ve 90+4. dakikalarda kaydettiği gollerle Avusturya'yı 2-0 ile geçti. Arjantinli süper yıldız, bu gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da tek başına ele geçirdi.