CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026

21:00
Maç önü
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Baena, Pedri, Yamal, Olmo, Oyarzabal.
Avusturya: Alexander, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Xaver, Seiwald, Schmid, Wanner, Sabitzer, Gregoritsch.
Maç önü
17 Haziran'da Avusturya, Ürdün'ü 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Marko Arnautovic'in son dakikada penaltı golü hayranlarından alkış aldı.
Maç önü
2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0'la geçerek puanını 4'e yükseltti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Oyarzabal'ın duble yaptığı mücadelede genç yıldız Lamine Yamal da attığı golle maça damga vurdu.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Kaliforniya'da oynanan mücadelede perdeyi kapatan isim 90+12. dakikada Marko Arnautovic oldu.
Maç önü
İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu mücadelesinde Arjantin, Lionel Messi'nin 38 ve 90+4. dakikalarda kaydettiği gollerle Avusturya'yı 2-0 ile geçti. Arjantinli süper yıldız, bu gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da tek başına ele geçirdi.
Maç önü
Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız, Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.
Maç önü
2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, İspanya ile karşılaştı. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı ve Uruguay'dan Canobbio kırmızı kart gördü.
05:00 - 30 Haziran 2026
2026 Dünya Kupası'nda Cezayir ve Avusturya mücadelesinde, Riyad Mahrez ve Sasa Kalajdzic'in golleriyle karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maç önü
İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçı yorumların hedefi oldu.
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