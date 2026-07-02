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CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026
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CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İspanya ile Avusturya, çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak. Peki İspanya - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte maça dair tüm soruların yanıtı haberimizde...

Burak Kavuncu

21:00

KADROLAR AÇIKLANDI !

İspanya - Avusturya maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Baena, Pedri, Yamal, Olmo, Oyarzabal.

Avusturya: Alexander, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Xaver, Seiwald, Schmid, Wanner, Sabitzer, Gregoritsch.

Maç önü

(ÖZET) AVUSTURYA - ÜRDÜN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 1
17 Haziran'da Avusturya, Ürdün'ü 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Marko Arnautovic'in son dakikada penaltı golü hayranlarından alkış aldı.

Maç önü

(ÖZET) İSPANYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 2
2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0'la geçerek puanını 4'e yükseltti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Oyarzabal'ın duble yaptığı mücadelede genç yıldız Lamine Yamal da attığı golle maça damga vurdu.

Maç önü

KALİFORNİYA'DA AVUSTURYA RÜZGARI! ÜRDÜN ENGELİNİ 3 GOLLE GEÇTİLER...

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 3
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Kaliforniya'da oynanan mücadelede perdeyi kapatan isim 90+12. dakikada Marko Arnautovic oldu.

Maç önü

LAMİNE YAMAL TARİHE GEÇTİ! PELE'DEN SONRA BİR İLK

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 4
İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Maç önü

(ÖZET) ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 5
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu mücadelesinde Arjantin, Lionel Messi'nin 38 ve 90+4. dakikalarda kaydettiği gollerle Avusturya'yı 2-0 ile geçti. Arjantinli süper yıldız, bu gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da tek başına ele geçirdi.

Maç önü

TARİHİ GOL, TARİHİ REKOR! LİONEL MESSİ DÜNYA KUPASI TAHTINA OTURDU

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 6
Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız, Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

Maç önü

(ÖZET) URUGUAY - İSPANYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 7
2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, İspanya ile karşılaştı. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı ve Uruguay'dan Canobbio kırmızı kart gördü.

05:00 - 30 Haziran 2026

(ÖZET) CEZAYİR - AVUSTURYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 8
2026 Dünya Kupası'nda Cezayir ve Avusturya mücadelesinde, Riyad Mahrez ve Sasa Kalajdzic'in golleriyle karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maç önü

LAMİNE YAMAL, "SECDELİ" GOL SEVİNCİ SONRASI SOSYAL MEDYADA HEDEF OLDU

CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 02 Temmuz 2026 9
İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçı yorumların hedefi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya İspanya
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