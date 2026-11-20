Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Shakhtar Donetsk, kritik mücadele öncesinde sahadan istediği sonuçla ayrılamadı. Arda Turan'ın öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürse de son haftalardaki performansıyla dikkat çekti.

SHAKHTAR SAHASINDA TAKILDI

Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Shakhtar Donetsk ile Livyi Bereh, Arena Lviv'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk golü 19. dakikada konuk ekipten Nazariy Vorobchak ile geldi.

Ev sahibi Shakhtar, 61. dakikada Alisson Santana'nın kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Beraberliğin ardından puanını 30'a yükselten Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü. Arda Turan'ın ekibinin ligdeki yenilmezlik serisi ise 9 maça ulaştı.

Ancak Shakhtar'ın son 7 resmi maçındaki sonuçları dikkat çekti. Ukrayna temsilcisi bu süreçte 2 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

GÖZLER FENERBAHÇE MAÇINA ÇEVRİLDİ

Shakhtar Donetsk, Livyi Bereh karşılaşmasının ardından rotasını Fenerbahçe mücadelesine çevirdi. Arda Turan'ın öğrencileri, 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ukrayna ekibi, ligdeki bir sonraki maçında ise 30 Kasım Pazartesi günü Bukovyna'yı ağırlayacak.