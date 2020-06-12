CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | bein sports şifresiz izle | FB maçı canlı yayın

Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle ... Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor 'u konuk edecek. Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertliler topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Son sıradaki Kayserispor'un ise 22 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyete uzanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Kayserispor kazanmıştı. İki takımın taraftarları da bu kritik maçı şifresiz izle mek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle mek için detaylar haberimizde. Bu önemli mücadele beIN Sports HD 1'den canlı izle nebilecek. Maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören Fenerbahçe, daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de üç maçtır mağlup eden Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada alabilmişti (4B 12M).

Kayserispor ile karşılaştığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, rakibiyle daha önce oynadığı toplam 27 karşılaşmanın sadece ikisinde gol sevinci yaşayamamıştı.

Kayserispor, deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu toplam 39 gol yiyerek kaybederken; kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de yedi maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe (3B 4M), Mart-Mayıs 2003'ten (9 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.