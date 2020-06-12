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CANLI İZLE | Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | bein sports şifresiz izle | FB maçı canlı yayın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

19 Mart'ta süresiz ertlenen Spor Toto Süper Lig 12 Haziran Cuma günü oynanacak Feerbahçe Kayserispor maçı ile başlıyor. Ligde istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe pandemi arasından iyi dönmek istiyor. Sarı lacivertliler bu akşam Kadıköy'de Kayserispor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligin son sırasında bulunan Kayserispor ise lige tutunmak için kazanmaktan başka yolu yok. Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den ca

Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecek. Yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ile ilk maçına çıkacak olan sarı lacivertliler topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Son sıradaki Kayserispor'un ise 22 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyete uzanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Kayserispor kazanmıştı. İki takımın taraftarları da bu kritik maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu önemli mücadele beIN Sports HD 1'den canlı izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Serdar, Falette, Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Mevlüt.

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Situm, Mesanovic

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe - Kayserispor karşı karşıya gelecek. beIN Sports HD 1'den canlı yayınlacak Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan (2B 1M) ve kalesinde toplam dokuz gol gören Fenerbahçe, daha önceki 11 iç saha karşılaşmasının 10'undan galip ayrılmış (1M) ve sadece sekiz gol yemişti.

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de üç maçtır mağlup eden Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada alabilmişti (4B 12M).

Kayserispor ile karşılaştığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, rakibiyle daha önce oynadığı toplam 27 karşılaşmanın sadece ikisinde gol sevinci yaşayamamıştı.

Kayserispor, deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu toplam 39 gol yiyerek kaybederken; kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de yedi maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe (3B 4M), Mart-Mayıs 2003'ten (9 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son 14 maçı kaybetmedi (11G 3B) ve bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapattı.

Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla iç sahada Kayserispor'a karşı ilk 11 başladığı iki Süper Lig maçında birer gol atmayı başardı.

Son yedi Süper Lig maçında çektiği altı isabetli şutun sadece biri gol olan Vedat Muriqi, daha önce forma giydiği 18 karşılaşmada her 2.4 isabetli şutta 1 gol bulmuştu (12/29).

Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünde birer gol katkısı yaptı (2 gol & 2 asist).

Bu sezon yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran Süper Lig oyuncusu olan Bernard Mensah (8 asistle 11 puan), sezonun ikinci yarısında Kayserispor'un attığı 12 golün yedisine doğrudan katkı sağladı (3 gol & 4 asist).

FENERBAHÇE’NİN BAŞINDA TAHİR KARAPINAR OLACAK

Fenerbahçe’den istifa eden Ersun Yanal’ın koltuğu hala boş. Yeni bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe bu akşam maça altyapı koordinatörü olan Tahir Karapınar’la çıkacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Fenerbahçe Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

ALTAY YENİDEN KALEYE GEÇECEK

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak.
Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.

DİRAR GERÇEK POZİSYONUNA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak. Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek. Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.

Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak. Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz Simon Falette ikilisinden oluşacak.

SÜPER LİG'İN 27. HAFTA TAKVİMİ

CUMA:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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