CANLI | Kairat Almaty - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026
Kairat Almaty, 11 Ağustos 2026'da Almaty Central Stadium'da Levski Sofya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Maçta hakemlik görevini Daniel Siebert üstlenecek. Takımlar için puan mücadelesi büyük bir önem taşıyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum