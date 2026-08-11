SPOR

Kapat
CANLI | Kairat Almaty - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

CANLI | Kairat Almaty - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026

Kairat Almaty, 11 Ağustos 2026'da Almaty Central Stadium'da Levski Sofya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Maçta hakemlik görevini Daniel Siebert üstlenecek. Takımlar için puan mücadelesi büyük bir önem taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

StadyumAlmaty Central Stadium
HakemDaniel Siebert
Kairat Almaty Kairat Almaty
-
-
Levski Sofya Levski Sofya

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!G.Saray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de Lukaku sevinci! "Transfer an meselesi"Fenerbahçe'de Lukaku sevinci! "Transfer an meselesi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.