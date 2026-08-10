Fenerbahçe'de Lukaku sevinci! "Transfer an meselesi"

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde bir kez daha düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif sunduğu ve Belçikalı golcüyle şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN NAPOLİ'YE YENİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki en sıcak gelişmenin Romelu Lukaku olduğu ortaya çıktı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, bu gece Napoli'nin kapısını yeni bir resmi teklifle çaldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin 6 milyon eurodan daha yüksek olduğu belirtildi.

LUKAKU “EVET” DEDİ

Transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'nin önemli bir aşamayı geride bıraktığı ifade edildi. Belçikalı golcünün, sarı-lacivertli kulüple kişisel şartlarda daha önce anlaşmaya vardığı ve transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Böylece Fenerbahçe, transferde oyuncu tarafındaki engeli büyük ölçüde ortadan kaldırmış oldu.

KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA YAKLAŞIYOR

Gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Lukaku için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde de anlaşmaya giderek yaklaşıldığını belirtti. Sarı-lacivertlilerin yeni teklifinin ardından taraflar arasındaki pazarlıkların kritik bir noktaya geldiği kaydedildi.

FENERBAHÇE DİĞER SENARYOYU BEKLETİYORDU

Fabrizio Romano ayrıca Fenerbahçe'nin forvet transferinde Lukaku dışında başka bir senaryoyu da uzun süredir hazırda tuttuğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli yönetimin günlerdir bu alternatif transfer planını bloke ettiği, Lukaku sürecinin devreye girmesiyle birlikte Belçikalı yıldızla anlaşma sağladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bir noktada nihai kararını vermesi gerekiyordu.

LUKAKU TRANSFERİ AN MESELESİ

Napoli'ye akşam saatlerinde sunulan yeni teklifin ardından transferin tamamlanmasına yönelik umutlar arttı. Romano'nun değerlendirmesine göre Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi artık her zamankinden daha yakın.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise Napoli ile yapılacak son görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.