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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!

Gaziantep FK, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlıların Başkanı Memik Yılmaz, Halil Dervişoğlu transferini duyururken, milli futbolcunun yarın resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
Burak Kavuncu

Gaziantep FK, hücum hattını Halil Dervişoğlu ile güçlendirdi. Transferi kulüp başkanı Memik Yılmaz duyururken, 25 yaşındaki futbolcunun yarın resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

TRANSFERİ BAŞKAN DUYURDU

Galatasaray da Halil Dervişoğlu nun yeni adresi belli oldu! 1

Gaziantep FK'da transfer çalışmaları devam ederken, kırmızı-siyahlılar kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Halil Dervişoğlu transferini katıldığı televizyon programında açıkladı.

YARIN İMZA ATACAK

Galatasaray da Halil Dervişoğlu nun yeni adresi belli oldu! 2

Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Halil Dervişoğlu'nun yarın Gaziantep FK ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Milli futbolcu, imzanın ardından yeni takımının formasını giymeye başlayacak.

HÜCUM HATTINA TAKVİYE

Galatasaray da Halil Dervişoğlu nun yeni adresi belli oldu! 3

Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu transferiyle hücum rotasyonunu güçlendirmiş oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdürürken transferde bir hamleyi daha tamamladı.

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