(Özet) Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

90. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Cenk Tosun
90. Dakika
Youssef Ait Bennasser rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fousseni Diabate çıkıyor ve yerine Kerem Demirbay oyuna giriyor.
89. Dakika
Kasımpaşa takımında Cafu hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
85. Dakika
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Adrian Benedyczak oyundan çıkarken Cenk Tosun oyuna giren isim.
85. Dakika
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci ofsayta yakalanıyor.
80. Dakika
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Kamil Ahmet Çörekçi oyundan çıkarken Nicholas Opoku oyuna giren isim.
77. Dakika
Zecorner Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Ramazan Civelek oyundan çıkarken Indrit Tuci oyuna giren isim.
74. Dakika
Bu dakikada Zecorner Kayserispor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Joshua Brenet tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
73. Dakika
Zecorner Kayserispor takımında Youssef Ait Bennasser, sarı kart görüyor.
73. Dakika
Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
70. Dakika
Zecorner Kayserispor takımında Ramazan Civelek, sarı kart görüyor.
69. Dakika
Ceza saha içinde topla buluşan Youssef Ait Bennasser için ofsayt bayrağı kalkıyor.
70. Dakika
Zecorner Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Denis Makarov oyundan çıkarken Carlos Mane oyuna giren isim.
66. Dakika
Rodrigo Becao, gol pasını veren isim.
66. Dakika
GOL! Andreas Gianniotis ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.
64. Dakika
Furkan Soyalp ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
62. Dakika
Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
60. Dakika
Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jadel Katongo çıkıyor ve yerine Joao Mendes oyuna giriyor.
60. Dakika
Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Laszlo Benes çıkıyor ve yerine Joshua Brenet oyuna giriyor.
60. Dakika
Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fedor Chalov çıkıyor ve yerine Furkan Soyalp oyuna giriyor.
59. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Denis Makarov
51. Dakika
Adrian Benedyczak rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
50. Dakika
Kasımpaşa, Cafu ile köşe vuruşu kullanıyor.
48. Dakika
Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Ramazan Civelek için ofsayt bayrağı kalkıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Laszlo Benes ile Zecorner Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Cardoso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
45. Dakika
Jadel Katongo ile Zecorner Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
Laszlo Benes ile Zecorner Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
37. Dakika
Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.
35. Dakika
Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.
35. Dakika
Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.
33. Dakika
Mortadha Ben Ouanes, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
28. Dakika
Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.
27. Dakika
Andri Baldursson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
18. Dakika
Andri Baldursson, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
10. Dakika
Fousseni Diabate, gol pasını veren isim.
10. Dakika
GOL! Adrian Benedyczak takımını öne geçiren golü atıyor.
9. Dakika
Ramazan Civelek, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
7. Dakika
Claudio Winck rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
6. Dakika
Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.
4. Dakika
Zecorner Kayserispor, Miguel Cardoso ile köşe vuruşu kullanıyor.
4. Dakika
Denis Makarov tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
3. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu İrfan Can Kahveci
2. Dakika
Atak yönüne göre sağ köşe bayrağına yakın bir yerde Denis Makarov topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
13:29
Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor maçının kadroları açıklandı.
