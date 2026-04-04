(Özet) Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Kasımpaşa, Zecorner Kayserispor'u evinde ağırladığı maçta etkili bir performans sergileyerek 2-0'lık skorla galip geldi. Hakem Mehmet Türkmen yönetimindeki mücadele, İstanbul'daki stadyumda sıcak bir atmosferde gerçekleşti ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports 2, beIN Sports 3
StadyumRecep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HakemMehmet Türkmen
Kasımpaşa Kasımpaşa
2
MS
0
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
10' Adrian Benedyczak66' Andreas Gianniotis
90. Dakika

OFSAYT | KASIMPAŞA

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Cenk Tosun

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Youssef Ait Bennasser rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KASIMPAŞA

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fousseni Diabate çıkıyor ve yerine Kerem Demirbay oyuna giriyor.

89. Dakika

SARI KART | KASIMPAŞA

Kasımpaşa takımında Cafu hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KASIMPAŞA

Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Adrian Benedyczak oyundan çıkarken Cenk Tosun oyuna giren isim.

85. Dakika

OFSAYT | KASIMPAŞA

Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci ofsayta yakalanıyor.

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KASIMPAŞA

Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Kamil Ahmet Çörekçi oyundan çıkarken Nicholas Opoku oyuna giren isim.

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Ramazan Civelek oyundan çıkarken Indrit Tuci oyuna giren isim.

74. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Bu dakikada Zecorner Kayserispor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Joshua Brenet tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

73. Dakika

SARI KART | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımında Youssef Ait Bennasser, sarı kart görüyor.

73. Dakika

SARI KART | KASIMPAŞA

Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

70. Dakika

SARI KART | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımında Ramazan Civelek, sarı kart görüyor.

69. Dakika

OFSAYT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Ceza saha içinde topla buluşan Youssef Ait Bennasser için ofsayt bayrağı kalkıyor.

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Denis Makarov oyundan çıkarken Carlos Mane oyuna giren isim.

66. Dakika

ASİST | KASIMPAŞA

Rodrigo Becao, gol pasını veren isim.

66. Dakika

GOL | KASIMPAŞA

GOL! Andreas Gianniotis ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.

64. Dakika

OFSAYT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Furkan Soyalp ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

62. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KASIMPAŞA

Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jadel Katongo çıkıyor ve yerine Joao Mendes oyuna giriyor.

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Laszlo Benes çıkıyor ve yerine Joshua Brenet oyuna giriyor.

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fedor Chalov çıkıyor ve yerine Furkan Soyalp oyuna giriyor.

59. Dakika

OFSAYT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Denis Makarov

51. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KASIMPAŞA

Adrian Benedyczak rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

50. Dakika

KORNER | KASIMPAŞA

Kasımpaşa, Cafu ile köşe vuruşu kullanıyor.

48. Dakika

OFSAYT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Ramazan Civelek için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Laszlo Benes ile Zecorner Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Cardoso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

45. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Jadel Katongo ile Zecorner Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

45. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Laszlo Benes ile Zecorner Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

37. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

35. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

35. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

33. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KASIMPAŞA

Mortadha Ben Ouanes, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

28. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

27. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KASIMPAŞA

Andri Baldursson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

18. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KASIMPAŞA

Andri Baldursson, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

10. Dakika

ASİST | KASIMPAŞA

Fousseni Diabate, gol pasını veren isim.

10. Dakika

GOL | KASIMPAŞA

GOL! Adrian Benedyczak takımını öne geçiren golü atıyor.

9. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Ramazan Civelek, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

7. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KASIMPAŞA

Claudio Winck rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

6. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

4. Dakika

KORNER | ZECORNER KAYSERİSPOR

Zecorner Kayserispor, Miguel Cardoso ile köşe vuruşu kullanıyor.

4. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Denis Makarov tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

3. Dakika

OFSAYT | KASIMPAŞA

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu İrfan Can Kahveci

2. Dakika

OFSAYT | ZECORNER KAYSERİSPOR

Atak yönüne göre sağ köşe bayrağına yakın bir yerde Denis Makarov topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

13:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor maçının kadroları açıklandı.

