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CANLI | Kızıl Yıldız - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026
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CANLI | Kızıl Yıldız - Hapoel Beer Sheva maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026

Kızıl Yıldız, 11 Ağustos 2026 tarihinde Hapoel Beer Sheva'yı Rajko Mitic Stadyumu'nda ağırlıyor. Hakem Glenn Nyberg yönetiminde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, her iki takım için büyük bir mücadele anlamına geliyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum Rajko Mitic
Hakem Glenn Nyberg
Kızıl Yıldız Kızıl Yıldız
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Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva

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