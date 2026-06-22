CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026

Maç Önü
2026 Dünya Kupası K grubu maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Kolombiya'nın golleri dakika 40'ta Daniel Munoz, dakika 65'te Luis Diaz ve dakika 90+9'da Campaz'dan geldi. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise dakika 60'ta Başakşehirli Abbosbek Fayzullaev'den geldi. Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kaldığı geceyi galibiyetle kapatan Kolombiya önemli bir avantaj elde etti.
Maç Önü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Portekiz karşısında ağları havalandıran Afrika temsilcisi, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederken, karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada perdeyi 6. dakikada Joao Neves açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Yoane Wissa'nın golü de maçtaki son golü getirdi.
Maç Önü
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