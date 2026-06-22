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CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026
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CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026

Kolombiya, 24 Haziran 2026'da Demokratik Kongo ile Estadio AKRON'da karşılaşacak. Bu kritik mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Emre Şen

Maç Önü

(ÖZET) LUİS DİAZ BÖYLE İSTEDİ! KOLOMBİYA, ÖZBEKİSTAN'I MAĞLUP ETTİ

CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 1
2026 Dünya Kupası K grubu maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Kolombiya'nın golleri dakika 40'ta Daniel Munoz, dakika 65'te Luis Diaz ve dakika 90+9'da Campaz'dan geldi. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise dakika 60'ta Başakşehirli Abbosbek Fayzullaev'den geldi. Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kaldığı geceyi galibiyetle kapatan Kolombiya önemli bir avantaj elde etti.

Maç Önü

(ÖZET) PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 2
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Portekiz karşısında ağları havalandıran Afrika temsilcisi, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederken, karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada perdeyi 6. dakikada Joao Neves açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Yoane Wissa'nın golü de maçtaki son golü getirdi.

Maç Önü

KHUSANOV, SAHA KENARINDAKİ KAMERAMANI BÖYLE DÜŞÜRDÜ

CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 3
Khusanov, saha kenarındaki kameramanı böyle düşürdü

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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