CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026

Maç Önü

(ÖZET) LUİS DİAZ BÖYLE İSTEDİ! KOLOMBİYA, ÖZBEKİSTAN'I MAĞLUP ETTİ



2026 Dünya Kupası K grubu maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Kolombiya'nın golleri dakika 40'ta Daniel Munoz, dakika 65'te Luis Diaz ve dakika 90+9'da Campaz'dan geldi. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise dakika 60'ta Başakşehirli Abbosbek Fayzullaev'den geldi. Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kaldığı geceyi galibiyetle kapatan Kolombiya önemli bir avantaj elde etti.