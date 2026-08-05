SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 1

Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer alırken idman sonrasında atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında kahreden haber!Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında kahreden haber!
Mohamed Salah Trabzon'a indi! Taraftarlar akın ettiMohamed Salah Trabzon'a indi! Taraftarlar akın etti
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş Avrupa'ya mı sıçradı? Almanya'da havada uçağa çarptı

Savaş Avrupa'ya mı sıçradı? Almanya'da havada uçağa çarptı

'Terörsüz Türkiye' için 12 maddelik kanun teklifi!

'Terörsüz Türkiye' için 12 maddelik kanun teklifi!

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Bilinmeyen oğlu Kanada'da ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı

Bilinmeyen oğlu Kanada'da ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.