Dünya Kupası sonrası da durmuyor! Messi yapacağını yaptı

Lionel Messi, Leagues Cup'ta Inter Miami'nin Atletico San Luis'i mağlup ettiği karşılaşmada yıldızlaştı. Arjantinli süper yıldız, attığı iki golle hem takımının geri dönüşünde başrolü oynadı hem de kariyerindeki gol sayısını 921'e çıkararak bir kez daha adından söz ettirdi.

GERİDEN GELDİLER

Karşılaşmaya etkili başlayan Atletico San Luis, henüz 4. dakikada David Rodriguez'in golüyle öne geçti. Ancak Inter Miami'nin bu gole cevabı gecikmedi.

Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası görevinin ardından kulüp formasıyla ilk gollerini atan Lionel Messi, 11. dakikada ceza sahasında buluştuğu topu klas bir vuruşla ağlara göndererek skora denge getirdi.

Golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Inter Miami'de Telasco Segovia, 26. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte sahneye yeniden çıkan Messi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde Micael'in golüyle Miami soyunma odasına 4-1 üstün gitti.

KARİYERİNDE 921. GOLE ULAŞTI

İkinci yarıda Atletico San Luis farkı azaltmayı başardı. Rafa Llorente'nin ceza sahası dışından yaptığı şık falsolu vuruş skoru değiştirse de Inter Miami üstünlüğünü korudu.

Mücadele ilerleyen dakikalarda olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından karşılaşma yeniden başladı. Gecenin yıldızı olan Lionel Messi, kaydettiği iki golle kariyerindeki toplam gol sayısını 921'e yükselterek futbol tarihindeki etkileyici istatistiklerine bir yenisini daha ekledi.