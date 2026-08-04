CANLI | Larne - Iberia 1999 maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 04 Ağustos 2026
Larne, 4 Ağustos 2026'da Inver Park'ta Iberia 1999'u konuk ediyor. Maçta hakemlik görevini Mohammed Al-Emara üstlenecek. Bu karşılaşma, takımların sezon başlangıcındaki performansları açısından büyük önem taşıyor.
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