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Arda Turan'dan lige müthiş başlangıç! Rakibini farka boğdu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'ne gol yağmuruyla başladı. Kudrivka'yı 5-1 mağlup eden son şampiyon, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çekerken üç gol atan Kaua Elias Nogueira galibiyetin mimarı oldu.

Arda Turan'dan lige müthiş başlangıç! Rakibini farka boğdu
Cevdet Berker İşleyen

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başladı.

Son şampiyon Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk haftasında Arena Lviv'de Kudrivka ile karşılaştı.

ARDA TURAN FARKLI KAZANDI

Arda Turan dan lige müthiş başlangıç! Rakibini farka boğdu 1

Alisson ve Artur Dumanyuk'un karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, Kaua Elias Nogueira (3) ve Luca Meirelles'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle 5-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika
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