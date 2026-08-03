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Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Neom SC forması giyen Nathan Zeze'yi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Fransız stoper için yaptığı ilk resmi teklif Suudi Arabistan ekibi tarafından reddedilirken, transfer görüşmelerinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Neom SC'de forma giyen genç stoper Nathan Zeze için resmi temaslara başladı.

İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz! 1

L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki Fransız savunmacıyı kadrosuna katmak amacıyla Neom SC'ye resmi teklif iletti. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, sarı-kırmızılıların sunduğu ilk öneriyi yeterli bulmayarak geri çevirdi.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz! 2

Nathan Zeze, geçtiğimiz yaz Nantes'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Neom SC'ye transfer olmuş ve kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Buna rağmen genç futbolcunun takımındaki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA KATKI VERDİ

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz! 3

Geride kalan sezonda Neom SC formasıyla 32 karşılaşmada görev yapan Nathan Zeze, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak hücumda da takımına destek verdi.

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