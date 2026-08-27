CANLI | Larne - Lincoln Red Imps maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
27 Ağustos 2026'da Inver Park'ta oynanacak Larne - Lincoln Red Imps maçı, iki takım için büyük bir mücadeleye sahne olacak. Hakem Radoslav Gidzhenov yönetiminde, futbolseverler bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.
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