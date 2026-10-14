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CANLI | LASK - Liverpool maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Ekim 2026
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CANLI | LASK - Liverpool maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Ekim 2026

14 Ekim 2026'da Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek olan LASK - Liverpool maçı, iki takım için büyük bir öneme sahip. Efsanevi Liverpool, deplasmanda zorlu bir mücadele vererek galibiyet peşinde koşacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumRaiffeisen Arena
LASK LASK
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Liverpool Liverpool

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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