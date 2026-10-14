CANLI | LASK - Liverpool maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Ekim 2026
14 Ekim 2026'da Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek olan LASK - Liverpool maçı, iki takım için büyük bir öneme sahip. Efsanevi Liverpool, deplasmanda zorlu bir mücadele vererek galibiyet peşinde koşacak.
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