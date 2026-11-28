Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kulüpler Birliği, Türk futbolunun marka değerini artırmak ve yayın gelirlerini yükseltmek için yürüttüğü çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Gözler, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek kritik ihaleye çevrildi.

6 KURULUŞ İHALEYE İLGİ GÖSTERİYOR

30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek yayın ihalesinde altı kuruluşun yarışması bekleniyor. İhale için beş sezonluk yayın hakları masaya yatırılacak.

İhaleye ilgi gösteren kuruluşlar arasında beIN Media Group, Saran Holding-Amazon Prime Video, Turkcell TV+, Türk Telekom Tivibu ve TRT bulunuyor. Altıncı kuruluşun ismi ise gizlilik nedeniyle henüz açıklanmadı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği Vakfı, ihale öncesinde yayın gelirlerini en üst seviyeye çıkarmak ve Süper Lig'in marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğünü açıkladı. Vakıf, FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi kuruluşlarla çalışan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak yayın haklarının gerçek piyasa değerini belirlemeye yönelik çalışma yaptığını bildirdi.

Teknik yayın standartlarının geliştirilmesi için de uzman bir danışmanla iş birliği gerçekleştirildi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan kamera sistemleri ve teknik uygulamaları kapsayan rapor doğrultusunda kamera sayıları, çekim açıları, görüntü çözünürlüğü, kablolama altyapısı, ses ve renk kalitesi gibi konulardaki iyileştirme talepleri Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi.

Kulüpler Birliği'nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük.

Bu sürecin ilk aşamasında; FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi kuruluşlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yaptık.

Bunun yanı sıra, yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla alanında uzman bir teknik danışmanla iş birliği yaparak Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan kamera sistemlerini ve teknik yayın uygulamalarını kapsayan detaylı bir teknik rapor hazırladık. Bu rapor doğrultusunda; kamera sayıları, kamera konumları ve çekim açıları, görüntü çözünürlükleri, kablolama altyapısı, görüntü iletim parametreleri, ses ve renk kalitesi standartları başta olmak üzere, yayın kalitesini doğrudan etkileyen tüm teknik unsurlara ilişkin iyileştirme taleplerimizi Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştık.

Elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerimizden gelen görüşler ışığında, başta görüntü kullanım hakları olmak üzere kulüplerimizin menfaatlerini gözeten şartname önerilerimizi Türkiye Futbol Federasyonuna ilettik. Ayrıca, ihale sürecinde rekabet ortamını güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik.

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır. 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yayın ihalesine Süper Lig kulüplerimizi temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Sayın Göksel Gümüşdağ ile Sayın Serdal Adalı katılacaktır. İhale sürecinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ da daha önce yaptığı değerlendirmede, Süper Lig yayın ihalesinde 500 milyon dolar seviyesine yeniden ulaşmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bu rakama 2016 yılında ulaşıldığını hatırlatan Gümüşdağ, sağlıklı bir rekabet ortamıyla benzer bir gelirin yakalanabileceğine inandığını ifade etmişti.

İHALEYE KULÜPLERİ TEMSİLEN KATILACAKLAR

Kulüpler Birliği'nin açıklamasına göre 30 Kasım'daki ihalede kulüpleri temsilen Vakıf Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yayın İhale Komisyonu üyeleri Göksel Gümüşdağ ve Serdal Adalı hazır bulunacak. İhale sonucunun, Türk futbolunun önümüzdeki beş yıllık yayın gelirleri açısından belirleyici olması bekleniyor.