İzmir'de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

SAHAYA GİRİŞİ NEDENİYLE İŞLEM YAPILDI

8 Kasım'da oynanan karşılaşmada tel örgüleri geçerek stada ve müsabaka alanına giren Lal Denizli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem uygulandığı belirtildi.

6222 SAYILI KANUNDA HANGİ CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR?

Söz konusu kanunda, müsabaka alanına yetkisiz şekilde girilmesine ilişkin hükümler bulunuyor. Bu kapsamda ilgili eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.