SPOR

Kapat
CANLI | Linfield - Nomme Kalju FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Temmuz 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

CANLI | Linfield - Nomme Kalju FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Temmuz 2026

16 Temmuz 2026'da Windsor Park'ta oynanacak Linfield - Nomme Kalju FC maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Hakem Jacob Karlsen yönetimindeki bu mücadele, takımların uluslararası arenadaki başarıları için kritik öneme sahip.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

StadyumWindsor Park
HakemJacob Karlsen
Linfield Linfield
-
-
Nomme Kalju FC Nomme Kalju FC

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'da şok ayrılık: Sosyal medyadan duyurduTrabzonspor'da şok ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı!Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.