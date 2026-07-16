CANLI | Linfield - Nomme Kalju FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Temmuz 2026
16 Temmuz 2026'da Windsor Park'ta oynanacak Linfield - Nomme Kalju FC maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Hakem Jacob Karlsen yönetimindeki bu mücadele, takımların uluslararası arenadaki başarıları için kritik öneme sahip.
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