(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Mardin 1969 Spor: 0 - Metro Holding Kayserispor: 1
90. Dakika
Osman Yıldırım altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
88. Dakika
Florent Hasani tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
90. Dakika
Mardin 1969 Spor takımında Osman Yıldırım hakem Reşat Coşkunses tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
87. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sinan Kurt çıkıyor ve yerine Florent Hasani oyuna giriyor.
87. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Mehmet Murat Uçar oyundan çıkarken Oğulcan Çağlayan oyuna giren isim.
87. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Taulant Seferi oyundan çıkarken Marco Dulca oyuna giren isim.
87. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Sinan Kurt oyundan çıkarken Murat Cem Akpınar oyuna giren isim.
80. Dakika
Metro Holding Kayserispor için Denis Radu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
80. Dakika
Osman Yıldırım ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
79. Dakika
Mardin 1969 Spor takımında oyuncu değişikliği; Zdravko Dimitrov oyundan çıkarken Ahmet Ülük oyuna giren isim.
78. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Moreno, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
76. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Benhur Keser çıkıyor ve yerine Denis Radu oyuna giriyor.
74. Dakika
Bu dakikada Metro Holding Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sinan Kurt
73. Dakika
Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kerim Alıcı çıkıyor ve yerine Eray Korkmaz oyuna giriyor.
73. Dakika
Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mallik Wilks çıkıyor ve yerine Muammer Denizhan Taşkan oyuna giriyor.
70. Dakika
Mamadi Camara, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
68. Dakika
Golün asistini yapan isim Benhur Keser.
68. Dakika
GOL! Daniel Moreno takımını öne geçiren golü atıyor.
64. Dakika
Metro Holding Kayserispor için Benhur Keser şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
65. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Görkem Sağlam oyundan çıkarken Ensar Kemaloğlu oyuna giren isim.
58. Dakika
Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Djordje Denic çıkıyor ve yerine Bünyamin Balat oyuna giriyor.
58. Dakika
Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olarenwaju Kayode çıkıyor ve yerine Osman Yıldırım oyuna giriyor.
55. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımı Taulant Seferi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Taulant Seferi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
51. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında Zdravko Dimitrov için ofsayt bayrağı kalkıyor.
49. Dakika
Mamadi Camara rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
47. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımı Jemal Tabidze ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Jemal Tabidze tarafından çekilen şut auta gidiyor.
47. Dakika
Görkem Sağlam ile Metro Holding Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
7. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Murat Uçar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımı korner kullanacak.
45. Dakika
Bu dakikada Metro Holding Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Daniel Moreno
43. Dakika
Cenk Şen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Cenk Şen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
40. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımında Görkem Sağlam hakem Reşat Coşkunses tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
38. Dakika
Görkem Sağlam rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
35. Dakika
Mallik Wilks altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
34. Dakika
Benhur Keser altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
30. Dakika
Metro Holding Kayserispor için Taulant Seferi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
25. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Adem Gezer, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
15. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Benhur Keser, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
17. Dakika
Mardin 1969 Spor için Mallik Wilks şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
17. Dakika
Djordje Denic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
11. Dakika
Taulant Seferi, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
6. Dakika
Metro Holding Kayserispor takımı korner kullanacak.
6. Dakika
Görkem Sağlam tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
3. Dakika
Zdravko Dimitrov ile Mardin 1969 Spor takımı köşe vuruşu kullanacak.
3. Dakika
Mallik Wilks rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
18:59
Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçının kadroları açıklandı.
13:00 - 20 Eylül 2026
Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Turka Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Daniel Moreno ve Taulant Seferi'nin golleriyle karşılaşmayı kazandılar.
09:00 - 20 Eylül 2026
METRO Holding Kayserispor’un Gineli orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, milli takıma davet edildi.
05:00 - 20 Eylül 2026
Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 yenerek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum