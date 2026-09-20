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(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'a karşı oynadığı zorlu mücadelede 0-1 mağlup olarak sahadan yenilgiyle ayrıldı. Golün sahibi Daniel Moreno, takımını öne geçiren isim oldu.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 1, TRT Spor
Stadyum 21 Kasım Şehir Stadı
Hakem Reşat Coşkunses
Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor
0
MS
1
Metro Holding Kayserispor Metro Holding Kayserispor
68' Daniel Moreno
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Mardin 1969 Spor: 0 - Metro Holding Kayserispor: 1

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Osman Yıldırım altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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88. Dakika

İSABETLİ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Florent Hasani tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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90. Dakika

SARI KART | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor takımında Osman Yıldırım hakem Reşat Coşkunses tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sinan Kurt çıkıyor ve yerine Florent Hasani oyuna giriyor.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Mehmet Murat Uçar oyundan çıkarken Oğulcan Çağlayan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Taulant Seferi oyundan çıkarken Marco Dulca oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Sinan Kurt oyundan çıkarken Murat Cem Akpınar oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

İSABETLİ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor için Denis Radu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Osman Yıldırım ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor takımında oyuncu değişikliği; Zdravko Dimitrov oyundan çıkarken Ahmet Ülük oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Moreno, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Benhur Keser çıkıyor ve yerine Denis Radu oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Bu dakikada Metro Holding Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sinan Kurt

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73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kerim Alıcı çıkıyor ve yerine Eray Korkmaz oyuna giriyor.

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73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mallik Wilks çıkıyor ve yerine Muammer Denizhan Taşkan oyuna giriyor.

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70. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Mamadi Camara, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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68. Dakika

ASİST | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Golün asistini yapan isim Benhur Keser.

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68. Dakika

GOL | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

GOL! Daniel Moreno takımını öne geçiren golü atıyor.

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64. Dakika

İSABETLİ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor için Benhur Keser şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Görkem Sağlam oyundan çıkarken Ensar Kemaloğlu oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Djordje Denic çıkıyor ve yerine Bünyamin Balat oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olarenwaju Kayode çıkıyor ve yerine Osman Yıldırım oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımı Taulant Seferi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Taulant Seferi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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51. Dakika

OFSAYT | MARDİN 1969 SPOR

Rakip yarı alanın ortalarında Zdravko Dimitrov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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49. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Mamadi Camara rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımı Jemal Tabidze ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Jemal Tabidze tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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47. Dakika

KORNER | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Görkem Sağlam ile Metro Holding Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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7. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Murat Uçar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Bu dakikada Metro Holding Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Daniel Moreno

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Cenk Şen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Cenk Şen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

SARI KART | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımında Görkem Sağlam hakem Reşat Coşkunses tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Görkem Sağlam rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Mallik Wilks altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Benhur Keser altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETLİ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor için Taulant Seferi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Adem Gezer, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Benhur Keser, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Mardin 1969 Spor için Mallik Wilks şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Djordje Denic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Taulant Seferi, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

KORNER | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Görkem Sağlam tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

KORNER | MARDİN 1969 SPOR

Zdravko Dimitrov ile Mardin 1969 Spor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MARDİN 1969 SPOR

Mallik Wilks rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

18:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Eylül 2026

(ÖZET) TURKA ESENLER EROKSPOR - METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Turka Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Daniel Moreno ve Taulant Seferi'nin golleriyle karşılaşmayı kazandılar.

09:00 - 20 Eylül 2026

KAYSERİSPORLU CAMARA'YA MİLLİ DAVET

(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 2
METRO Holding Kayserispor’un Gineli orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, milli takıma davet edildi.

05:00 - 20 Eylül 2026

(ÖZET) METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 3
Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 yenerek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
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