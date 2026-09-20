(Özet) Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR

Metro Holding Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sinan Kurt çıkıyor ve yerine Florent Hasani oyuna giriyor.