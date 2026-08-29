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CANLI | Metro Holding Kayserispor - Bursaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026
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CANLI | Metro Holding Kayserispor - Bursaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026

29 Ağustos 2026'daki Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasındaki kritik karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Ömer Güldibi'nin yönetiminde gerçekleşecek. İki takım, sezonun kaderini belirleyecek bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürmekte.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Haber, TRT Spor
Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakem Ömer Güldibi
Metro Holding Kayserispor Metro Holding Kayserispor
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Bursaspor Bursaspor

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
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