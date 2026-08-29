CANLI | Metro Holding Kayserispor - Bursaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026
29 Ağustos 2026'daki Metro Holding Kayserispor ile Bursaspor arasındaki kritik karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Ömer Güldibi'nin yönetiminde gerçekleşecek. İki takım, sezonun kaderini belirleyecek bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürmekte.
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