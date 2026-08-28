Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, 34 yaşındaki Kamerunlu golcünün transferini açıkladı. Bodrum FK, transfer duyurusunu kulübün sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda "Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ FARKLI DÖNEM

Aboubakar, Türkiye kariyerine Beşiktaş formasıyla başladı. Siyah-beyazlı ekipte üç farklı dönemde görev yapan Kamerunlu futbolcu, toplam 117 karşılaşmada sahaya çıktı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla bu maçlarda 60 gol atarken 14 asist yaptı.

HATAYSPOR'DA 28 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın ardından Hatayspor'un kadrosunda da yer aldı. Aboubakar, Hatayspor formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.