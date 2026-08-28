SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'ye döndü. Kamerunlu golcü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla Türkiye'de daha önce boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine Bodrum'da devam edecek.

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, 34 yaşındaki Kamerunlu golcünün transferini açıkladı. Bodrum FK, transfer duyurusunu kulübün sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda "Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ FARKLI DÖNEM

Aboubakar yeniden Türkiye de! Yeni takımı resmen belli oldu 1

Aboubakar, Türkiye kariyerine Beşiktaş formasıyla başladı. Siyah-beyazlı ekipte üç farklı dönemde görev yapan Kamerunlu futbolcu, toplam 117 karşılaşmada sahaya çıktı. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla bu maçlarda 60 gol atarken 14 asist yaptı.

HATAYSPOR'DA 28 MAÇA ÇIKTI

Aboubakar yeniden Türkiye de! Yeni takımı resmen belli oldu 2

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın ardından Hatayspor'un kadrosunda da yer aldı. Aboubakar, Hatayspor formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 Dev Adam Litvanya’yı farklı yendi!12 Dev Adam Litvanya’yı farklı yendi!
Filenin Sultanları'ndan ilk mağlubiyet! Grubu 2. tamamladıkFilenin Sultanları'ndan ilk mağlubiyet! Grubu 2. tamamladık
Anahtar Kelimeler:
aboubakar bodrumspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.