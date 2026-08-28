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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya’yı farklı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya’yı farklı yendi
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye, takımların ilk turdan galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci tura kazanarak başladı. Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde toplamda 7. kez sahadan galip ayrıldı. Litvanya ise 4. yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım, karşılaşmaya Cedi Osman ve Adem Bona'nın üst üste sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yaptı ve Litvanya mola aldı. Molanın ardından da boyalı alanı sık sık kullanmayı sürdüren ay-yıldızlı takım, ilk çeyreği 27-13 üstün tamamladı.

İkinci periyotta da Türkiye, oyunun ve skorun hakimiydi. Milliler, 16. dakikada Cedi Osman'ın kaydettiği serbest atış isabetleriyle farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 46-22. Litvanya, hücumda ritmini düşürmeyen A Milli Takım'a savunmada karşılık veremedi. Ay-yıldızlılar, soyunma odasına Erkan Yılmaz'ın 3 sayılık basketiyle büyük bir avantajla girdi: 55-34.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, üçüncü periyodunu 75-47 önde geçtiği karşılaşmadan 28 sayı farkla 94-66 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlanan milli basketbolcu Ercan Osmani'nin burnundaki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

KAPTAN'DAN İKİNCİ "DALYA"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya’yı farklı yendi 1

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, ay-yıldızlı forma ile 200 resmi maç barajını aşarak Türk basketbolunda önemli bir sayıya ulaştı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Litvanya maçından önce Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Türk basketboluna katkılarından dolayı Cedi Osman'a "200 numaralı" milli takım formasını takdim etti.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI İZLEDİ

Türkiye-Litvanya karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

Bakan Bak, maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Bursa Milletvekili Mustafa Varank da mücadeleyi yerinde takip etti.

BGM'DE MİLLİ TAKIMA TAM DESTEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya'yı konuk ettiği maça Türk basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanan karşılaşmada basketbolseverler, salonun tamamına yakınını doldurdu.

Taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde ay-yıldızlılara destekte bulundu.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalshöll'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

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