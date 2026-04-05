(Özet) Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbul'daki stadyumda oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2, beIN Sports 3
Stadyum Atatürk Olimpiyat
Hakem Yiğit Arslan
2
MS
1
39' Serginho87' Shavy Babicka70' Ali Sowe
90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Valentin Mihaila, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Halil Dervişoğlu oyundan çıkarken Frantzdy Pierrot oyuna giren isim.

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Casper Hojer oyundan çıkarken Emrecan Bulut oyuna giren isim.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

87. Dakika

ASİST | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Golün asistini yapan isim Tiago Çukur.

87. Dakika

GOL | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

GOL! Shavy Babicka Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sam Larsson çıkıyor ve yerine Ahmed Traore oyuna giriyor.

86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Çağtay Kurukalıp çıkıyor ve yerine Muhammed İyyad Kadıoğlu oyuna giriyor.

83. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

82. Dakika

OFSAYT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Ceza sahasında Ricardo Esgaio topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Samet Akaydin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

78. Dakika

SARI KART | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Çağtay Kurukalıp, sarı kart görüyor.

76. Dakika

KORNER | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımı korner kullanacak.

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Serginho oyundan çıkarken Barış Kalaycı oyuna giren isim.

74. Dakika

SARI KART | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında Casper Hojer, sarı kart görüyor.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Loide Augusto oyundan çıkarken Altin Zeqiri oyuna giren isim.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Taylan Antalyalı oyundan çıkarken Giannis Papanikolaou oyuna giren isim.

70. Dakika

GOL | ÇAYKUR RİZESPOR

GOL! Çaykur Rizespor takımında golün adı Ali Sowe.

68. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük için Daniele Verde şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Daniele Verde çıkıyor ve yerine Tiago Çukur oyuna giriyor.

65. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımı Valentin Mihaila ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Valentin Mihaila tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Sağ kanatta topla buluşan Çağtay Kurukalıp, rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Ibrahim Olawoyin oyundan çıkarken Ali Sowe oyuna giren isim.

59. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Ceza sahası içinde topla buluşan Shavy Babicka, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

58. Dakika

SARI KART | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında Samet Akaydin, sarı kart görüyor.

53. Dakika

KORNER | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımı korner kullanacak.

53. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Qazim Laci, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

50. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Daniele Verde rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

33. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Shavy Babicka önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Shavy Babicka tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Mithat Pala önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mithat Pala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

44. Dakika

OFSAYT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Rakip sahanın sağ kanadında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Serginho için ofsayt bayrağı kalkıyor.

39. Dakika

ASİST | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Golün asistini yapan isim Daniele Verde.

39. Dakika

GOL | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

GOL! Serginho Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.

28. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Sam Larsson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

20. Dakika

KORNER | ÇAYKUR RİZESPOR

Casper Hojer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

12. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Valentin Mihaila, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ibrahim Olawoyin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

10. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Qazim Laci, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

6. Dakika

OFSAYT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Ceza sahasında Sam Larsson topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Shavy Babicka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

2. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Serginho tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

13:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının kadroları açıklandı.

05:00 - 05 Nisan 2026

ÇAYKUR RİZESPOR'A VEDA: SAMET AKAYDIN GERİ DÖNÜYOR! YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

A Milli Takım ve Çaykur Rizespor'un tecrübeli stoperi Samet Akaydın için sürpriz bir iddia gündemde. Takımdan ayrılması beklenen Akaydın'ın yeni sezonda İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

