(Özet) Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1
90. Dakika
Valentin Mihaila, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Halil Dervişoğlu oyundan çıkarken Frantzdy Pierrot oyuna giren isim.
90. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Casper Hojer oyundan çıkarken Emrecan Bulut oyuna giren isim.
90. Dakika
Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
87. Dakika
Golün asistini yapan isim Tiago Çukur.
87. Dakika
GOL! Shavy Babicka Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.
85. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sam Larsson çıkıyor ve yerine Ahmed Traore oyuna giriyor.
86. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Çağtay Kurukalıp çıkıyor ve yerine Muhammed İyyad Kadıoğlu oyuna giriyor.
83. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
82. Dakika
Ceza sahasında Ricardo Esgaio topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
79. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Samet Akaydin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
78. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Çağtay Kurukalıp, sarı kart görüyor.
76. Dakika
Çaykur Rizespor takımı korner kullanacak.
76. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Serginho oyundan çıkarken Barış Kalaycı oyuna giren isim.
74. Dakika
Çaykur Rizespor takımında Casper Hojer, sarı kart görüyor.
73. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Loide Augusto oyundan çıkarken Altin Zeqiri oyuna giren isim.
73. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Taylan Antalyalı oyundan çıkarken Giannis Papanikolaou oyuna giren isim.
70. Dakika
GOL! Çaykur Rizespor takımında golün adı Ali Sowe.
68. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük için Daniele Verde şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
69. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Daniele Verde çıkıyor ve yerine Tiago Çukur oyuna giriyor.
65. Dakika
Çaykur Rizespor takımı Valentin Mihaila ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Valentin Mihaila tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
61. Dakika
Sağ kanatta topla buluşan Çağtay Kurukalıp, rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
60. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Ibrahim Olawoyin oyundan çıkarken Ali Sowe oyuna giren isim.
59. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Shavy Babicka, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
58. Dakika
Çaykur Rizespor takımında Samet Akaydin, sarı kart görüyor.
53. Dakika
Çaykur Rizespor takımı korner kullanacak.
53. Dakika
Qazim Laci, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
50. Dakika
Daniele Verde rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
33. Dakika
Shavy Babicka önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Shavy Babicka tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Mithat Pala önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mithat Pala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
44. Dakika
Rakip sahanın sağ kanadında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Serginho için ofsayt bayrağı kalkıyor.
39. Dakika
Golün asistini yapan isim Daniele Verde.
39. Dakika
GOL! Serginho Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.
28. Dakika
Sam Larsson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
20. Dakika
Casper Hojer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
12. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Valentin Mihaila, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
11. Dakika
Ibrahim Olawoyin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
10. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Qazim Laci, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
6. Dakika
Ceza sahasında Sam Larsson topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
6. Dakika
Shavy Babicka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
2. Dakika
Serginho tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
13:29
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının kadroları açıklandı.
05:00 - 05 Nisan 2026
A Milli Takım ve Çaykur Rizespor'un tecrübeli stoperi Samet Akaydın için sürpriz bir iddia gündemde. Takımdan ayrılması beklenen Akaydın'ın yeni sezonda İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...
