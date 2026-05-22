Fenerbahçe'de Nene operasyon geçirdi, kulüpten ilk açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin cerrahi bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dorgeles Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

fenerbahçe Dorgeles Nene
