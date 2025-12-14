CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Aralık 2025
14 Aralık 2025'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Hakem Çağdaş Altay yönetimindeki bu önemli mücadele için taraftarlar büyük bir heyecan bekliyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum