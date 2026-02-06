Sakaryaspor'da transferin son gününde 13 imza birden atıldı

Sakaryaspor yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala hareketli bir süreci geride bırakarak kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi.
Stadyumda düzenlenen törende; Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Törenin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Kadroya dahil edilen isimlerin, lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin görev vermesi halinde ligin ilerleyen haftalarında sahada olacağı bildirildi.
