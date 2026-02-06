SPOR

Sakaryaspor'da transferin son gününde 13 imza birden atıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer tescil döneminin son gününde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende yeni transferler resmi sözleşmelere imza attı.

Sakaryaspor yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala hareketli bir süreci geride bırakarak kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi.

SAKARYASPOR'DAN TRANSFER ŞOV

Stadyumda düzenlenen törende; Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

13 TRANSFERİ BİRDEN AÇILADI

Törenin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Kadroya dahil edilen isimlerin, lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin görev vermesi halinde ligin ilerleyen haftalarında sahada olacağı bildirildi.

06 Şubat 2026
06 Şubat 2026

Kaynak: İHA

